Энергетики восстановили линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС

НЭК "Укрэнерго" в полдень 22 мая возобновила линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС. Станция успешно перешла на питание украинской энергосистемы.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В результате утреннего российского обстрела была повреждена высоковольтная линия ЗАЭС, из-за чего станция потеряла питание от энергосистемы и работала от дизель - генераторов . Это произошло седьмой раз с момента оккупации ЗАЭС. Такими действиями россияне создают ядерную и радиационную опасность в зоне АЭС .

Также в результате атаки россиян повреждены сети облэнерго на Днепропетровщине , питание восстанавливается. Энергетики рассказали, что в Днепровском регионе повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ. Из-за этого была отключена одна из мощных электростанций в регионе, а также ряд подстанций "Укрэнерго" и облэнерго. Это, в частности, привело к обесточиванию потребителей в Запорожье.

Несмотря на происходящее, продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину 22 мая отсутствует.

В то же время, для сохранения баланса в вечерние часы "Укрэнерго" призывает бережно потреблять электроэнергию. Компания просит потребителей перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь.

Напомним, что МАГАТЭ планирует предложить новый план по защите Запорожской АЭС. Он менее амбициозен, чем начальные попытки Гросси создать полноценную защитную зону вокруг АЭС, но эксперты по атомной энергетике считают, что он может улучшить нестабильную ситуацию.