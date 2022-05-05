"Энергоатом" не будет приобретать для АЭС комплектующие и запчасти у компаний со связями в РФ

Совет главных инженеров НАЭК "Энергоатом" одобрил меры по замещению поставок для нужд АЭС запчастей и комплектующих от компаний, которые работают в Украине и странах Европы, но опосредованно или частично связаны с Россией. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

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Первый вице-президент, технический директор "Энергоатома" Юрий Шейко заявил, что "замещение комплектующих и запчастей, которые могут иметь российское происхождение", — это один из наиболее актуальных вопросов.

Совет главных инженеров рассмотрел также необходимость введения дополнительных мер по физической безопасности ядерных объектов.

Заседание совета главных инженеров проводят для наработки рекомендаций по повышению безопасности, надежности и эффективности эксплуатации АЭС.

Напомним, "Энергоатом" имеет возможности для экспорта электроэнергии и может в будущем увеличивать его объем.

В Энергодаре в среду, 4 мая, тепловая станция в городе работала, возможно, последний день — запасы угля на самой мощной тепловой электростанции Украины закончились.