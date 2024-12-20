"Энергоатом" строит Центр принятия решений: зачем он нужен

19 декабря руководство НАЭК "Энергоатом" во главе с Петром Котиным представило проект современного Центра, который объединит в себе несколько перспективных программ развития компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что здание будет размещено вблизи Киева, а в офисе будут работать около 750 специалистов.

Центр будет включать:

администрацию производства: совместный проектный офис Holtec по строительству завода по производству компонентов малых модульных реакторов (ММР) и Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ);

резервный кризисный центр Компании;

защитные сооружения;

дата-центр.

"Этот офис поможет координировать наши проекты и уже через два года мы планируем его запустить. А именно производство планируется построить и ввести в эксплуатацию при поддержке компании Holtec в 2029 году", — заявил Петр Котин.

Он добавил, что Holtec укрепляет партнерство с "Энергоатомом", а также помогает Украине противостоять российским нарративам в мировой ядерной энергетике.

По строительству уже успел посмеяться народный депутат Ярослав Железняк, который постоянно критикует руководство "Энергоатома".

"Энергоатом объявил, что начинает строительство…. «Центра принятия решений». Не шучу, так и назвали. Новые блоки им не дали строить (строительство блоков Хмельницкой АЭС — ред.), поэтому будут строить до 2029 года офис на 750 сотрудников", — написал он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения "Энергоатом" полностью заместил товары российского происхождения собственным производством или поставками из стран-партнеров.

Так, на одном из обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" к работе готовятся производственные линии, на которых будут производить уникальные специфические запчасти, необходимые для работы энергоблоков. Раньше они поставлялись исключительно из России.

Также филиал АО "НАЭК "Энергоатом" ОП "Атомэнергомаш" развернул производство элементов локализирующих систем безопасности для отечественных АЭС.

После того, как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse .