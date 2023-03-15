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Энергетика
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Энергосистема работает с резервом мощности, но в двух областях могут быть отключения

Энергосистема работает с резервом мощности, но в двух областях могут быть отключения

Энергосистема Украины 15 марта работает без ограничений потребителей и с резервом мощности.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет пресс-служба Минэнерго.

"Сегодня генерация полностью обеспечивает потребности потребителей электроэнергии, имея достаточный резерв мощности", - отметил он.

По его словам, в некоторых регионах, в частности Житомирской и Киевской, возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей.

Также Галущенко сообщил, что 14 марта удалось возобновить электроснабжение пострадавших от рашистских обстрелов районов Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.

Министр энергетики Герман Галущенко 13 марта сообщил, что ситуацию в энергосистеме после последнего массированного обстрела стабилизировали.

Автор:
Нина Комащенко