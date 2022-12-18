Энергосистема Украины пока не может принять весь объем электричества из АЭС - "Энергоатом"

Все девять энергоблоков АЭС в Украине на 18 декабря работают, однако работу нескольких из них ограничивают из-за неготовности энергосистемы принять от них всю производимую энергию.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Суммарную мощность двух блоков ограничивают более чем на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры еще не восстановились после обстрелов 16 декабря", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" ожидают возобновление этой инфраструктуры для возможности скорейшей выдачи полной имеющейся мощности с АЭС.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" 17 декабря сообщила, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после ракетной атаки российских оккупантов 16 декабря, блоки украинских АЭС набирают мощность.