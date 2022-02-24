Энергосистема Украины работает в штатном режиме

Энергосистема Украины работает стабильно и в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"По состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильная – 50 Гц. ОЭС Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, работающую автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы", — сказано в сообщении.

Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне.

Объекты магистральной сети на данный момент функционируют без перебоев. НЭК "Укрэнерго" совместно с правоохранительными органами усилило их охрану и приняло дополнительные меры кибербезопасности для защиты ІТ-инфраструктуры компании.

Диспетчерские центры НЭК "Укрэнерго" и все остальные подразделения компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжение во всех регионах государства.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.