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Энергосистема возвращается к нормальной работе после превентивных отключений
Диспетчерский центр "Укрэнерго" 18 февраля во время утренней ракетной атаки россиян применял превентивные отключения, однако энергосистема возвращается к нормальной работе.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Потребление значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.
После утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме. Импорт электроэнергии из Словакии 18 февраля незначителен, что является обычным явлением при достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Лимиты потребления в области не доводили из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. В то же время при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений.
Графики почасовых отключений света применяются только в Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.
В Украине утром 18 февраля в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применялись экстренные отключения света.