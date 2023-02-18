Энергосистема возвращается к нормальной работе после превентивных отключений

Диспетчерский центр "Укрэнерго" 18 февраля во время утренней ракетной атаки россиян применял превентивные отключения, однако энергосистема возвращается к нормальной работе.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Потребление значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.

После утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме. Импорт электроэнергии из Словакии 18 февраля незначителен, что является обычным явлением при достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране.

Лимиты потребления в области не доводили из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. В то же время при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений.

Графики почасовых отключений света применяются только в Одессе из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.

В Украине утром 18 февраля в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применялись экстренные отключения света.