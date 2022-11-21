ЕС увеличивает закупку российских нефтепродуктов перед вступлением в силу эмбарго

Европейские трейдеры спешат наполнить резервуары российской нефтью до вступления в силу запрета Евросоюза, поскольку альтернативные источники все еще остаются ограниченными.

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Об этом пишет Reuters.

Согласно данным Refinitiv, при наличии нескольких непосредственных экономически эффективных альтернатив дизельное топливо из России составило 44% общего импорта топлива в Европе в ноябре по сравнению с 39% в октябре.

Так, отгрузка российского дизтоплива для региона Амстердам-Роттердам-Антверпен между 1 и 12 ноября выросла до 215 000 баррелей в день, что на 126% больше, чем в октябре.

Хотя зависимость Европы от российского топлива упала с более чем 50% после вторжения Москвы в Украину, Россия все еще остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континент.

"ЕС должен будет обеспечить себя достаточным объемом дизельного топлива, чтобы заменить российские объемы, теперь будут поставлять топливо из США, Ближнего Востока и Индии", - заявил аналитик рынка нефтепродуктов и продуктов Юджин Линделл.

Напомним, что Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения России в Украину. С 5 февраля также вступает в силу запрет ЕС на поставку российских нефтепродуктов.

Кроме того, Страны-члены Евросоюза согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации вместе с ограничением цен на нефть.

Ожидается, что основными покупателями российской нефти после вступления санкций в силу 5 декабря станут Китай и Индия.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что для перевозки нефти в интересах России в мире формируется "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами.