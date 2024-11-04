Еще одна компания брата Шурмы хочет взыскать с РФ 1 млрд грн

Компания "КД Энерджи 2", среди конечных бенефициаров которой есть Олег Шурма, брат эксзамглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, судится в РФ о взыскании 1 млрд грн ущерба, нанесенного в результате военной агрессии

Об этом сообщает ExPro, ссылаясь на постановление, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что в Хозяйственный суд Запорожской области поступило исковое заявление от компании "КД Энерджи 2" о взыскании убытков в размере 31 176 млн долларов США, что по курсу НБУ составило 1 млрд грн, из которых реальные убытки 29 280 млн долларов США, что составляет 938 млн грн; упущена выгода 1,895 млн. долларов США, что по состоянию на дату оценки эквивалентно по курсу НБУ составило 69 млн. грн.

Как сообщалось ранее, компания "Возобновляемая энергия Запорожья" из группы семьи Шурмы подала иск в Российскую Федерацию с требованием возмещения имущественного ущерба в размере 12 миллионов долларов, причиненного вооруженной агрессией.

Скандалы вокруг компаний Шурмы

Журналисты Bihus.Info выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию из солнечных электростанций, которые находятся на временно оккупированной территории Запорожской области.

Так, с июля 2022 года по июль 2023 года компании, вероятно, получили эти средства за электроэнергию от государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Некоторые из этих компаний связаны с Ростиславом Шурмой, в частности, с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

Позже заместитель главы ОП подтвердил, что его брат получал деньги от госпредприятия "Гарантированный покупатель" за электроэнергию из солнечных электростанций, расположенных на оккупированных территориях Запорожской области.

В то же время он заявлял, что это расследование является "манипулятивным и ложным". Он заявил, что это "определенная личная цена, которую приходится платить за возвращение государству больших активов".

В феврале 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило протокол на Ростислава Шурму. В Агентстве отметили, что в 2022 году он организовал при ОП Комитет электроэнергетики, участники которого собирались под его председательством. При этом он не сообщил об имеющемся конфликте интересов, а решения комитета обеспечили многомиллионные выплаты фирмам его родного брата.

При этом сам Шурма не скрывал, что к концу 2020 года инвестировал в фирму брата около 10 млн долларов, а в 2021-2022 гг. вместе с женой одолжил брату еще около 430 млн грн.

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