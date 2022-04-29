Эстония и Финляндия намерены к зиме-2022 перейти с газа РФ на сжиженный энергоноситель

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля и министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в создании совместных мощностей для приему сжиженного природного газа. Об этом сообщает BNS.

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Совместный проект планируют реализовать не позднее 2022 года. Страны арендуют плавучий терминал с возможностью регазификации не менее 30 тераватт-часов в год.

После доставки терминал начнет действовать в той стране, где быстрее создадут обслуживающую инфраструктуру. Затем его разместят в финском порту Инкоо.

"Доставка плавучего терминала СПГ является временным проектом обеспечения надежности снабжения. Сейчас мы заняты тем, чтобы уже предстоящей зимой мы смогли обходиться без российского газа", - сказал и министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас при подписании меморандума.

О проекте объявили еще 7 апреля 2022 года, однако подробностей о нем было известно мало.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Латвия, Литва и Эстония отказались от российского газа.