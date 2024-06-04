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Эстония передает Украине энергоблок, который может обеспечить светом 150 тысяч украинцев
Эстония передает Украине энергоблок, который будет снабжать электроэнергией около 150 тысяч украинцев.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, передает Интерфакс-Украина.
"Я особенно благодарю Маргуса, правительство Эстонии и всех эстонцев за поддержку восстановления Украины практическими шагами уже сегодня. Речь идет об объектах инфраструктуры в Житомирской области, а также критически важной помощи энергосистеме. Эстония передает Украине энергоблок, который обеспечит электроэнергией примерно 150 тысяч украинцев", – заметил Кулеба.
Ситуация в энергосистеме ухудшится
Энергетики предупреждают, что начиная со второй декады июня, ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее по сравнению с последними днями мая.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, такая ситуация будет вызвана тремя факторами:
- вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций,
- последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня,
- прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.
"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких последних дней, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме", – заявил Кудрицкий.
Фонд поддержки энергетики Украины
Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.
В настоящее время сумма взносов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) выросла до более чем 438 миллионов евро.
По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.