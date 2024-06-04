Эстония передает Украине энергоблок, который может обеспечить светом 150 тысяч украинцев

Эстония передает Украине энергоблок, который будет снабжать электроэнергией около 150 тысяч украинцев.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, передает Интерфакс-Украина.

"Я особенно благодарю Маргуса, правительство Эстонии и всех эстонцев за поддержку восстановления Украины практическими шагами уже сегодня. Речь идет об объектах инфраструктуры в Житомирской области, а также критически важной помощи энергосистеме. Эстония передает Украине энергоблок, который обеспечит электроэнергией примерно 150 тысяч украинцев", – заметил Кулеба.

Ситуация в энергосистеме ухудшится

Энергетики предупреждают, что начиная со второй декады июня, ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее по сравнению с последними днями мая.

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, такая ситуация будет вызвана тремя факторами:

вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций,

последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня,

прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.

"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких последних дней, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме", – заявил Кудрицкий.

Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

В настоящее время сумма взносов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) выросла до более чем 438 миллионов евро.

По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.