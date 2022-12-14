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Категория
Энергетика
Дата публикации

Франция передаст оборудование для ремонта энергосистемы Украины

Франция передаст оборудование для ремонта энергосистемы Украины

Франция предоставит Украине оборудование для восстановления энергетического сектора на сумму 415 миллионов евро.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Из-за постоянных российских атак наши потребности растут еженедельно. В приоритете – высоковольтное оборудование, но есть потребность и в другой технике и запчастях для проведения ремонта сетей. Поддержка оборудованием на сумму 415 млн евро, которое Франция предоставит Украине, в значительной степени поможет восстановлению украинского энергосектора", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он напомнил, что в результате российских атак пострадало около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

Министр также отметил, что существует потребность в газотурбинных и газопоршневых энергоблоках, которые помогут обеспечить стабильную работу энергосистемы.

Напомним, США отправили Украине первую часть энергетической помощи с оборудованием на сумму около 13 миллионов долларов.

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко