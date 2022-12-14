Франция передаст оборудование для ремонта энергосистемы Украины

Франция предоставит Украине оборудование для восстановления энергетического сектора на сумму 415 миллионов евро.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Из-за постоянных российских атак наши потребности растут еженедельно. В приоритете – высоковольтное оборудование, но есть потребность и в другой технике и запчастях для проведения ремонта сетей. Поддержка оборудованием на сумму 415 млн евро, которое Франция предоставит Украине, в значительной степени поможет восстановлению украинского энергосектора", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он напомнил, что в результате российских атак пострадало около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

Министр также отметил, что существует потребность в газотурбинных и газопоршневых энергоблоках, которые помогут обеспечить стабильную работу энергосистемы.

Напомним, США отправили Украине первую часть энергетической помощи с оборудованием на сумму около 13 миллионов долларов.

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