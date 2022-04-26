"Газпром" снизил прокачку газа через украинскую ГТС

Российский газовый монополист “Газпром” снизил прокачку газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом свидетельствуют данные на сайте Оператора ГТС, сообщает Enkorr.

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Согласно сообщению, "Газпром" уменьшил номинацию на прокачку российского газа в Европу через Украину на 26 апреля до 56 млн кубометров по сравнению с 68,4 млн куб. м предыдущего дня, хотя законтрактованные мощности позволяют прокачивать около 109 млн кубометров.

Газопровод "Ямал-Европа" между Германией и Польшей продолжает работу в реверсном режиме. Во вторник поток газа из ФРГ в Польшу упал втрое – до 0,2 млн куб. м в час, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

Удаление дополнительных объемов из главных европейских хабов вместо прямого импорта с востока является одним из факторов текущих высоких цен на газ в ЕС.

Европа открыла сезон закачки газа в подземные хранилища. К настоящему времени резервы составляют 31,57%, рост за последние сутки – 0,33 процентного пункта. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за 5 лет на 6,3 п.п. В апреле загрузка сдерживается высокими ценами на импортный газ.

Напомним, из-за войны "Газпром" может потерять треть своего экспорта газа в ЕС. На поставки "Газпрома" повлияют война в Украине, конкуренция со сжиженным природным газом, а также планы России перейти на расчеты в рублях.