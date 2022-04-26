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"Газпром" снизил прокачку газа через украинскую ГТС
Российский газовый монополист “Газпром” снизил прокачку газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом свидетельствуют данные на сайте Оператора ГТС, сообщает Enkorr.
Согласно сообщению, "Газпром" уменьшил номинацию на прокачку российского газа в Европу через Украину на 26 апреля до 56 млн кубометров по сравнению с 68,4 млн куб. м предыдущего дня, хотя законтрактованные мощности позволяют прокачивать около 109 млн кубометров.
Газопровод "Ямал-Европа" между Германией и Польшей продолжает работу в реверсном режиме. Во вторник поток газа из ФРГ в Польшу упал втрое – до 0,2 млн куб. м в час, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.
Удаление дополнительных объемов из главных европейских хабов вместо прямого импорта с востока является одним из факторов текущих высоких цен на газ в ЕС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Европа открыла сезон закачки газа в подземные хранилища. К настоящему времени резервы составляют 31,57%, рост за последние сутки – 0,33 процентного пункта. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за 5 лет на 6,3 п.п. В апреле загрузка сдерживается высокими ценами на импортный газ.
Напомним, из-за войны "Газпром" может потерять треть своего экспорта газа в ЕС. На поставки "Газпрома" повлияют война в Украине, конкуренция со сжиженным природным газом, а также планы России перейти на расчеты в рублях.