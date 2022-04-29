Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть

Германия, которая прежде была крупнейшим в ЕС импортером российской нефти, готова поддержать запрет на импорт нефти из России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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"Берлин был одним из главных противников введения санкций в отношении торговли нефтью и газом ЕС с Москвой. Однако 27 апреля представители Германии в институтах ЕС сняли возражение страны против полного эмбарго на российскую нефть при условии, что Берлину будет предоставлено достаточно времени для обеспечения альтернативных поставок", — заявили изданию два его источника.

По мнению Wall Street Journal, изменения в Германии повышают вероятность того, что страны ЕС договорятся о поэтапном эмбарго на российскую нефть, причем решение может быть принято уже на следующей неделе, говорят дипломаты и официальные лица. Однако вопрос о том, как быстро Евросоюз прекратит закупки российской нефти и применит ли он такие меры, как предельные цены или тарифы, все еще обсуждается. США настаивают на том, чтобы их европейские союзники избегали шагов, которые могут привести к затяжному росту цен на нефть.

Европейские дебаты о запрете российской нефти в последние дни резко изменились, когда Германия и некоторые другие страны предприняли практические шаги, чтобы заменить Россию другими поставщиками. По словам дипломатов, некоторые государства-члены, включая Венгрию, Италию, Австрию и Грецию, по-прежнему осторожно относятся к экономическим последствиям нефтяного эмбарго. Все 27 правительств ЕС должны одобрить запрет на импорт нефти.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Германия готова поддержать инициативу по отключению российского Сбербанка от международной платежной системы SWIFT.