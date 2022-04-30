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Энергетика
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Германия не собирается платить России за газ в рублях

Германия не собирается платить России за газ в рублях
Фото: Depositphotos

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия не будет платить за поставки газа из России в российской валюте.

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Об этом Линднер написал на своей странице в Twitter.

"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не позволим себя шантажировать! Мы и дальше не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы поскорее стать независимыми от России", - написал Линднер в соцсети.

Отметим, 29 апреля Financial Times сообщил, что четыре энергетические компании стран ЕС готовы пойти на уступки Кремлю и перейти на оплату газа в рублях. 

По информации издания, среди таких компаний – немецкая Uniper и австрийская OMV, а также газовые компании Венгрии и Словакии. Переговоры между европейскими покупателями и "Газпромом" активизировались с приближением сроков платежей.

Напомним, Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями.

В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.

Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

Автор:
Светлана Манько