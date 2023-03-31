Горючее продолжает дешеветь: как изменились цены на украинских заправках за неделю

Розничные цены на горючее в Украине в течение 24-31 марта продолжили снижаться. Дизтопливо в среднем подешевело на 75 коп./л – до 47,22 грн/л, в то время как цены на бензины А-95 и А-95+ уменьшились на 20 и 13 коп./л – до 47,01 грн/л и 49,01 грн/л соответственно. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

В частности, "Укрнафта" снизила цену на обычный А-95 на 0,50 грн/л - до 45,00 грн/л. В то же время премиум А-95 на АЗС компании подешевел на 0,50 грн/л – до 46,00 грн/л. А стоимость дизтоплива снизилась на 1 грн/л – до 45,50 грн/л.

На заправках ОККО и WOG дизтопливо подешевело на гривну – до 48,99 грн/л. Также на 1 грн/л цена ДТ снизилась на станциях Shell, SOCAR, "Автотранс", "Авантаж 7", Chipo, Mango, VostokGaz и Neftek.

Откорректировали стоимость горючего в сторону уменьшения на 0,2-1,5 грн/л и Amic, U.GO, Prime, VST, Ovis и другие сети.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС с 24 по 31 марта 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Напомним, что цены на топливо в Украине продолжают снижаться из-за падения цен на нефть и котировок на топливо в Европе. Как ранее писало Delo.ua, посевная кампания не оправдала надежд трейдеров и не привела к повышению стоимости горючего, рынок остается профицитным.