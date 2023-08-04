Горючее за неделю подорожало еще на 1,5 грн: сколько стоят бензин и ДТ на заправках

В течение недели 28 июля – 4 августа средняя розничная цена на бензин А-95 в Украине выросла на 1,42 грн/л (до 49,98 грн/л). В свою очередь, бензин А-95+ подорожал на 1,32 грн/л (до 51,95 грн/л), а дизтопливо – на 1,49 грн/л (до 49,25 грн/л). Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сетях ОККО и WOG все виды горючего прибавили в цене 2 грн/л. Обычная "пятерка" подорожала до 51,99 грн/л, А-95-премиум – до 53,99 грн/л, ДТ – до 51,99 грн/л.

На станциях "Укрнафты" цены на все виды горючего выросли на 1 грн/л: на А-95 – до 47,90 грн/л, на А-95+ – до 49,90 грн/л, на дизель – до 46,90 грн/л.

Сеть группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) тоже повысила цены на 1 грн/л. Бензин А-95 подорожал до 49 грн/л, А-95+ – до 49,50 грн/л, А-92 – до 48 грн/л, дизтопливо – до 49 грн/л.

Цена на А-95 в сети UPG выросла на 1,9 грн/л (до 50,90 грн/л), на А-95+ – на 1 грн/л (до 52,90 грн/л), на дизтопливо – 2,10 грн/л (до 49,00 грн/л).

Сети "БРСМ-Нефть", "Авантаж 7", AMIC, VostokGaz, Mango, "Фактор" и другие повысили цены в пределах 0,2-3 грн/л.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 28 июля – 4 августа 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Почему растут цены на топливо?

С 1 июля в Украине перестала действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла до довоенных 20%.

Как заявляла в начале июля министер экономики Юлия Свириденко, в правительстве ожидали, что до конца месяца бензин на украинских заправках подорожает примерно на 7-8 грн, а дизтопливо – на 5 грн за литр. При этом она сказала, что резкого роста цены на горючее не будет.

В целом предполагалось, что после возврата довоенных налогов рост цен на бензин составит до 11 грн, а на ДТ – до 8 грн за литр.

В течение месяца с обновленными налогами бензин А-95 в рознице подорожал в среднем на 3,70 грн/л, А-95+ – на 3,44 грн/л, дизтопливо – на 4,40 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин объяснял, что системные операторы сдерживают цены из-за больших запасов горючего, которые были накоплены до возврата довоенного НДС.

Ожидается, что в августе цены будут становится выше в связи с окончанием этих запасов и ростом цены на нефть.