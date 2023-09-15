Горючее за неделю подорожало почти на 1 грн: какие цены на заправках сегодня

В течение недели 8-15 сентября средняя розничная цена на бензин А-95 и А95+ выросла на 93 копейки – до 54,05 грн/л и 55,56 грн/л соответственно. В то время как дизельное топливо подорожало на 96 копеек – до 53,67 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что сети ОККО и WOG повысили цены на все виды горючего на 1 грн/л. Обычная "пятерка" и ДТ подорожали до 55,99 грн/л, A95+ – до 57,99 грн/л.

На заправках SOCAR горючее также прибавило одну гривну в цене. А-95 и дизтопливо стоят там 57,99 грн/л, А-95+ – 59,99 грн/л.

"Укрнефть" повысила цены на 0,8-1 грн/л, UPG – на 50 коп./л.

На станциях остальных сетей А-95 подорожал на 0,45-2,5 грн/л, А-95+ – на 0,4-1,6 грн/л, дизель – на 0,5-2,9 грн/л .

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 8-15 августа 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Что происходит на рынке горючего?

Как объяснял основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, рост топливных котировок в Европейском Союзе после роста цены на нефть вызвал повышение цен на топливо и на украинском рынке.

"Цена на нефть растет, дизельные котировки в европейских портах также растут. Мы видим перспективу роста цен на АЗС еще на 2-3 гривны. Этот рост произойдет в сентябре и начале октября", – сказал Леушкин в комментарии для материала Delo.ua, который был опубликован в понедельник, 11 сентября.

При этом бизнесмен отмечал, что потребление горючего в стране начало расти из-за активизации жатвы кукурузы и подсолнечника.

В свою очередь аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко рассказывал, что рост цен на тот момент происходил не системно, без резких движений крупнейших игроков рынка.