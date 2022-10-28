Госкомпания "Укрэнерго" наняла скандального лоббиста, съездившего в командировку за 1 млн гривен – СМИ

Журналист-расследователь Денис Безлюдько сообщил, что председатель правления Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пользуется услугами лоббиста Вадима Гламаздина, ранее уволенного со скандалом из НАК "Нафтогаз Украины". Все, что делал Гламаздин и Ко для Андрея Коболева в США и Украине, он теперь делает для Кудрицкого. Об этом журналист рассказал в своем блоге.

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Американскому истеблишменту уже рассылаются публикации о незаурядной эффективности этого менеджера. И снова за счет средств государственной компании. Вместо НАК "Нефтегаз Украины" сегодня это НЭК "Укрэнерго". Стоимость такого лоббизма в скором времени увидим в отчетах о заграничных командировках сотрудников компании и в ежегодном отчете FARA, где и будет обнародована соответствующая финансовая информация.

На прошлой неделе были обнародованы данные о заграничной командировке эксперта по интеграции в ENTSO-Е офиса по вопросам взаимодействия с центральными органами власти НЭК "Укрэнерго" Вадима Гламаздина. В период с 10 сентября по 3 октября 2022 года он побывал в Варшаве, Брюсселе и Вашингтоне. Стоимость "командировки" составила 981 тыс. гривен. Его оплатила государственная НЭК "Укрэнерго".

Проживал Вадим Гламаздин только в роскошных 5-звездочных гостиницах. К примеру, стоимость его проживания в гостинице в Варшаве составила 49,7 тыс. гривен в сутки. В Вашингтоне он потратил на номер в гостинице 41 тыс. гривен в сутки. Перелет "эксперта" в бизнес-классе обошелся государству в 232,5 тыс. гривен. На трансфер (такси, аренду автомобиля) им было потрачено 79 тыс. гривен, а на суточные – 36 тыс. гривен.

При этом из 3 недель поездки 2 недели он провел в Вашингтоне, занимаясь лоббистской деятельностью в пользу своего нового шефа – председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. "Опыт" такой деятельности Вадим Гламаздин получил в период 2017-2021 годов, работая уполномоченным по работе с органами государственной власти НАК "Нафтогаз Украины" и советником председателя правления этого предприятия.

Гламаздин является членом команды, которая в течение 2017-2021 годов занималась пиаром бывшего председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева в США. Из реестров FARA (Foreign Agents Registration Act), которые ведет Министерство юстиции США, известно, что за эти услуги НАК "Нафтогаз Украины" напрямую, а также через своих прокси - общественную организацию Федерация работодателей нефтегазовой отрасли и ее киевскую ячейка - оплатили около 3 ,3 млн долларов США американской компании Yorktown Solutions.

Как отметил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, Гламаздин и Ко больше занимались сохранением Коболева в кресле, чем борьбой против "Северного потока-2". "При этом они это делали через американских лоббистов, через пиар в Украине – за деньги "Нафтогаза", то есть за государственные деньги", - подчеркнул эксперт.

По словам Омельченко, часто защита Коболева заключалась в атаках на правительство. "Правительство атаковали за средства компании, единственным акционером которой является правительство. Кампания против правительства в защиту Коболева повредила интересам Украины", – написал Омельченко.

Об этой абсурдной ситуации 21 мая 2021 года упомянул даже президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о последствиях и информационном шуме вокруг увольнения Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Закроются офисы, которые финансировались для лоббирования НАК "Нафтогаз", частные. Закроются средства массовой информации и их представители, которые есть за границей для лоббизма тех или иных людей, руководства НАК "Нафтогаз". Там большие деньги. И это платите не вы, не я, а все граждане Украины. Это серьезная проблема", - заявил президент.

Имея в виду активную лоббистскую деятельность Вадима Гламаздина против правительства Украины и его публикации, Зеленский также сказал: "Вчера или позавчера выходит статья людей, работающих за деньги НАК "Нафтогаз", подрывающих энергетическую безопасность Украины. Когда они пишут, что потенциальное снятие санкций США с "Северного потока-2" связано с тем, что "убили" руководство НАК "Нафтогаз". Человек даже не сомневается, кто пишет этот пост. И мы точно знаем, что он работает одним из лоббистов НАК "Нафтогаз", он даже руководитель этого офиса в США".