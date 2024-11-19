Графики отключения электроэнергии будут обновлять каждый день: когда не будет света 19 ноября

Во вторник, 19 ноября, в ряде регионов Украины будут действовать графики отключения электроэнергии — они будут активны с 06:00 до 23:00.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает " Укрэнерго".

Когда не будет света

По данным компании, время применения и объем ограничений будут следующими:

06:00 — 07:00 – одна очередь отключений,

07:00 – 09:00 – две очереди отключений,

09:00 – 14:00 – одна очередь отключений,

14:00 – 18:00 – две очереди отключений,

18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ограничения временные из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Энергетики уверяют, что работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное оборудование.

ДТЭК будет ежедневно обновлять графики отключений

Группа ДТЭК адаптирует графики отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме и обновляет информацию о них каждый день, сообщает пресс-служба компании.

График будет состоять из двух зон: света – электричество есть. Темная зона – свет отсутствует.

“График отключений мы будем публиковать каждый день. Это позволит более точно планировать свое время в день”, — отметили в компании.

Уточняется, что старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте оператора системы распределения и ими можно пользоваться.

Прогнозы по отключениям электроэнергии

Нынешняя зима может стать одной из самых трудных за предыдущие три года. Поэтому в "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям, худший из которых — это продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — констатировал исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.