Графики отключения света 17 июня будут действовать с самого утра, - "Укрэнерго"

17 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 08:00 до 24:00.

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Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".

Кроме того, отмечается, что с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.

Причиной более жестких отключений в компании называют прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели.

При этом питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Ситуация в энергетике будет еще хуже

Согласно сообщению главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в последующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо труднее, чем сегодня. С 11:00 до 23:00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток.

Он подчеркнул, что отключений электроэнергии не удастся избежать из-за прогнозируемого роста потребления в связи с жарой, а также выведения очередного энергоблока АЭС в ремонт.

"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так – достаточно существенными", - заявил глава "Укрэнерго" в эфире "Суспільного".

По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита влияют три фактора: ремонты традиционно проводимых летом атомных электростанций, величины импорта и погода, влияющая на потребление.

Каковы перспективы обновления?

В "Укрэнерго" надеются, что удастся восстановить хотя бы часть поврежденного энергетического оборудования до начала зимнего сезона.

Но Украине необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны, потому что россияне не перестают атаковать энергетическую инфраструктуру.

Отметим, Украина больше не может позволить себе плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Поэтому энергоблоки украинских АЭС будут зимой работать на максимуме и наращивать коэффициент использования установленной мощности.

Также сообщалось, что энергетики допускают ситуации, когда зимой в домах украинцев будет светло только пять-шесть часов в день, но все будет зависеть от обстоятельств.