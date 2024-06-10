Графики возвращаются: с какого часа 10 июня будут выключать свет

Во всех регионах Украины в понедельник, 10 июня, с 16.00 до 22.00 облэнерго будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.

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Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго"

Отмечается, что из-за роста потребления в период с 16:00 до 22:00 10 июня будут действовать графики отключений электроэнергии.

"10 июня по всей территории Украины облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничиваться", - говорится в сообщении.

В то же время в ДТЭК уточнили, что графики будут применяться для Киева, Киевской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областей.

Заметим, что в Украине заработал еще один блок на одной из АЭС в ночь с 7 на 8 июня, что позволит временно улучшить ситуацию в энергосистеме.

Поэтому 9 июня отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей не применялись.

Добавим, 8 июня в тестовом режиме ввели новый порядок применение графиков почасовых отключений света. Он должен обеспечить более короткую продолжительность ограничений электроэнергии.

Первый замминистра энергетики Украины Юрий Власенко подчеркнул, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

Киев был без света по семь часов подряд

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.

По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.