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Импорт электроэнергии: Минэнерго работает над дополнительными моделями снабжения
Министерство энергетики изучает дополнительные варианты стимулирования импорта электроэнергии, основными факторами при этом доступность энергии и возможность пересечения в необходимые часы. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Укринформ.
Отмечается, что Минэнерго тесно сотрудничество с главными импортерами и промышленными предприятиями, чтобы оперативно реагировать на их потребности.
"Важно определить, какая модель наиболее экономически обоснована и будет способствовать эффективному импорту энергии", — отмечает Колесник.
Так, кроме исключения предприятий из графиков отключений электричества, являющегося основным стимулом, министерство также анализирует вопросы доступности электрической энергии.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Среди ключевых факторов :
· цена электроэнергии ;
· возможность пересечения в оптимальные часы.
Также министерство рассматривает системную модель рынка, в частности, прайс-кепы и другие экономические факторы.
Напомним, что согласно итогам импорта электроэнергии за 9 месяцев 2024 года, определена пятерка лидеров среди стран-импортеров. Этот рейтинг отражает страны, которые обеспечили наибольший объем снабжения электроэнергией на территорию Украины.