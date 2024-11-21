Импорт электроэнергии: Минэнерго работает над дополнительными моделями снабжения

Министерство энергетики изучает дополнительные варианты стимулирования импорта электроэнергии, основными факторами при этом доступность энергии и возможность пересечения в необходимые часы. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Укринформ.

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Отмечается, что Минэнерго тесно сотрудничество с главными импортерами и промышленными предприятиями, чтобы оперативно реагировать на их потребности.

"Важно определить, какая модель наиболее экономически обоснована и будет способствовать эффективному импорту энергии", — отмечает Колесник.

Так, кроме исключения предприятий из графиков отключений электричества, являющегося основным стимулом, министерство также анализирует вопросы доступности электрической энергии.

Среди ключевых факторов :

· цена электроэнергии ;

· возможность пересечения в оптимальные часы.

Также министерство рассматривает системную модель рынка, в частности, прайс-кепы и другие экономические факторы.

Напомним, что согласно итогам импорта электроэнергии за 9 месяцев 2024 года, определена пятерка лидеров среди стран-импортеров. Этот рейтинг отражает страны, которые обеспечили наибольший объем снабжения электроэнергией на территорию Украины.