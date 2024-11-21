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Энергетика
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Импорт электроэнергии: Минэнерго работает над дополнительными моделями снабжения

Министерство энергетики изучает дополнительные варианты стимулирования импорта
Минэнерго работает над вопросом доступности электроэнергии

Министерство энергетики изучает дополнительные варианты стимулирования импорта электроэнергии, основными факторами при этом доступность энергии и возможность пересечения в необходимые часы. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Укринформ.

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Отмечается, что Минэнерго тесно сотрудничество с главными импортерами и промышленными предприятиями, чтобы оперативно реагировать на их потребности.

"Важно определить, какая модель наиболее экономически обоснована и будет способствовать эффективному импорту энергии", — отмечает Колесник.

Так, кроме исключения предприятий из графиков отключений электричества, являющегося основным стимулом, министерство также анализирует вопросы доступности электрической энергии.

Среди ключевых факторов :

·          цена электроэнергии ;

·          возможность пересечения в оптимальные часы.

Также министерство рассматривает системную модель рынка, в частности, прайс-кепы и другие экономические факторы.

Напомним, что согласно итогам импорта электроэнергии за 9 месяцев 2024 года, определена пятерка лидеров среди стран-импортеров. Этот рейтинг отражает страны, которые обеспечили наибольший объем снабжения электроэнергией на территорию Украины.

Автор:
Ольга Опенько