Иностранные компании начали закачивать газ в украинские ПХГ

Нерезиденты снова начали закачивать газ в украинские подземные хранилища, после того, как в первый месяц полномасштабной войны с РФ Украина временно приостановила предоставлять такую услугу.

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Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс".

"С 1 апреля, если не ошибаюсь, мы снова открыли наши хранилища для нерезидентов, иностранных компаний, и некоторые уже хранят некоторые объемы. Пока относительно маленькие", — рассказал он.

Витренко уточнил, что уменьшение объемов закачиваемого газа больше связано не с войной в Украине, а с дефицитом энергоресурса в Евросоюзе, хотя боевые действия, конечно, также влияют на эту тенденцию.

"Но, повторюсь, уже есть иностранные компании, которые, начиная с апреля, в условиях войны все равно рискуют и хранят газ в наших хранилищах", — подчеркнул Витренко.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина готова предоставить странам-партнерам 15 миллиардов кубометров в своих подземных хранилищах для создания запасов газа на ближайшую зиму. Отметим при этом, что активный объем украинских газохранилищ (оператор - госкомпания "Укратрансгаз") составляет 30,95 миллиарда кубометров.

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