Италия откажется от российского газа до 2024 года

Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани заявил, что его страна сможет отказаться от поставок природного газа во втором полугодии 2024-го.

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"Мы должны стать автономными ко второй половине 2024 года, мы могли бы обойтись без импорта российского газа", — сказал Чинголани в интервью газете La Repubblica.

Италии будет проще, как считает министр, покупать энергоноситель у шести или семи стран не очень больших размеров, чем из одной, самостоятельно покрывающей 40% поставок газа, имея в виду РФ.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Италия платить России за газ рублями, Чинголани ответил: "Нам нужна четкая, однозначная для всех государств-членов позиция от Еврокомиссии еще и потому, что в отсутствие четкой европейской директивы ответственность будет переложена на отдельные правительства или нефтегазовые компании. Поэтому необходимо ясное политическое решение".

Ранее сообщалось, что руководство Италии намерено увеличить импорт газа из Алжира, чтобы уменьшить зависимость от российского голубого топлива. Кроме того, МИД Италии заявил, что после зверств в Буче страна поддержит решение Евросоюза против поставок российского газа.