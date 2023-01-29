Италия подписала газовое соглашение с Ливией на $8 миллиардов

Итальянская энергетическая компания Eni и Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) в субботу, 28 января, подписали соглашение о добыче газа на сумму 8 миллиардов долларов, направленное на увеличение поставок энергии в Европу.

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Об этом пишет Reuters.

Соглашение подписано во время визита в Триполи премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Соглашение предусматривает увеличение добычи газа для внутреннего рынка Ливии, а также экспорт путем разработки двух морских газовых месторождений.

Добыча начнется в 2026 году и достигнет плато в 750 миллионов кубических футов в день.

Проект также предусматривает строительство объекта по улавливанию и хранению углерода (CCS), что позволит значительно сократить общий углеродный след в соответствии со стратегией декарбонизации Eni.

"Это соглашение позволит осуществить важные инвестиции в энергетический сектор Ливии, способствуя местному развитию и созданию рабочих мест, одновременно укрепляя роль Eni как ведущего оператора в стране", - сказал исполнительный директор компании Клаудио Дескальци.

Глава NOC Фархат Бенгдара сказал, что газовое соглашение рассчитано на 25 лет и назвал его важнейшей новой инвестицией в энергетический сектор Ливии за четверть века.

Из-за войны в Украине в течение последнего года европейские страны все чаще стремятся заменить российский газ энергоносителями из Северной Африки и других стран.

Италия уже взяла на себя ведущую роль в поставках газа из Алжира, помогая инвестициям государственной энергетической компании Sonatrach.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок .