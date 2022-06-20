Итальянская Eni ожидает поставку 650 тыс. бареллей нефти из Венесуэлы

Итальянская компания Eni ожидает поставку 650 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы, танкер с венесуэльской нефтью прибудет в ЕС впервые за два года после введения санкций США. Об этом пишет Reuters.

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Издание сообщает, что в мае Государственный департамент США направил итальянской компании Eni и испанской Repsol письма разрешающие им покупать венесуэльскую нефть.

Второй танкер, зафрахтованный Eni, для перевозки сырой нефти (VLCC) Pantanassa, в настоящее время направляется в Венесуэлу и, как ожидается, загрузит 2 миллиона баррелей разбавленной сырой нефти того же сорта (DCO) и доставит ее в Европу.

Ожидается, что этот груз будет доставлен венесуэльской государственной компанией PDVSA в конце июня с опционом на продажу Eni части сырой нефти испанской Repsolдля ее нефтеперерабатывающих заводов в Картахене и Бильбао.

Напомним, итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA получили разрешение на поставки нефти из Венесуэлы в страны Европы. США предоставили такое разрешение, несмотря на санкции, чтобы минимизировать зависимость ЕС от российских энергоносителей.