Из-за непогоды есть отключения света: в "Укрэнерго" рассказали, какая ситуация в областях

В среду, 29 марта, из-за непогоды и повреждения в сетях операторов систем распределения есть обесточивания потребителей в 12 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, без света остаются потребители в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях.

Ремонтные бригады облэнерго уже работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения.

Потребление электроэнергии повысилось из-за похолодания, но производства достаточно для покрытия потребления. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт электроэнергии на несущественном уровне.

Кроме того, в Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян увеличивается объем ограничения потребления. Также из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве.

Как отмечается, сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно попадают под обстрелы россиян и повреждаются сети электроснабжения.

Напомним, 28 марта в восьми областях были значительные обесточивания потребителей в результате непогоды.