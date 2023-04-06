Из-за непогоды в двух областях применили аварийные отключения электроэнергии

Генерация электроэнергии 6 апреля полностью обеспечивает потребности потребителей, однако из-за непогоды произошло аварийное отключение абонентов в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Длительное ненастье может добавлять аварийных ситуаций в сетях.

Как сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко, генерация происходит с запасом и располагает необходимыми объемами мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

Из-за непогоды и оледенения ЛЭП энергетикам пришлось применить аварийное отключение электроэнергии для около 5 тыс. потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

АО "Черновцыоблэнерго" сообщает, что налипание и намерзание мокрого снега с порывистым ветром привели к значительным аварийным отключениям во всех районах области. Ночью были аварийно обесточены 20 ВЛ 10 кВ, без электроснабжения оказались 36 населенных пунктов, 22 510 потребителей.

За последние сутки возобновлено электроснабжение около 15 тыс. абонентов в Донецкой области.

Из-за оледенения контактной электросети на Львовской железной дороге 8 поездов курсировали с опозданием.