Из-за непогоды в Киеве и области введены аварийные отключения света

В Киевской области из-за ухудшения погодных условий произошли аварии на электросетях. Без света сейчас более 30 тысяч клиентов. Также в Киеве введены аварийные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Отмечается, что больше всего отключений — в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

"Бригады энергетиков работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать аварийные отключения и максимально быстро возобновить работу оборванных сваленными деревьями участков электросетей", - отмечают в Киевской ОВА.

Там добавляют, что к работам привлечены 108 бригад.

В настоящее время обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды.

Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света – более 30 тысяч клиентов.

Также из-за ухудшения погодных условий в Киеве введены аварийные отключения света. Они действуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 29 марта установлен желтый уровень опасности метеорологических явлений, в связи с чем водителей частного автотранспорта просят не выезжать на дороги без необходимости и не парковать автомобили по обе стороны дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.