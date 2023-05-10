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Энергетика
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Из-за обстрелов без света остались потребители в шести областях - Минэнерго

Минэнерго, Энергосистема
Энергетики продолжают ремонтные работы. Фото: Рixabay

По состоянию на утро, 10 мая, энергетическая система Украины работает стабильно, без ограничений для населения, однако из-за обстрелов потребители в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях остаются без света.

Спасатели и ремонтные бригады энергетиков обследуют поврежденные объекты, чтобы определить объем повреждений, сообщили в Минэнерго.

Сложной остается ситуация в Харьковской области. По сообщению Минэнерго, вчера во время артиллерийских обстрелов россияне повредили одно из зданий АО "Харьковоблэнерго".

Энергетики продолжают ремонтные работы. В сутки удалось вернуть свет для 8 тысяч абонентов в Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщали, что ракетные атаки россиян 8 и 9 мая не нанесли ущерб электростанциям и магистральным сетям. Энергосистема Украины не пострадала.

Автор:
Татьяна Гойденко