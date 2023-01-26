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Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Энергетика
Дата публикации

Из-за угрозы ракетной атаки применяются экстренные отключения света, - ДТЭК

Из-за угрозы ракетной атаки применяются экстренные отключения света, - ДТЭК

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света

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Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Там отмечают, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", - подчеркнули в ДТЭК.

Отметим, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Враг готовится нанести массированный ракетный удар с применением авиации и кораблей. Некоторые телеграмм-каналы сообщают о пусках крылатых ракет из Волгодонска и Каспия.

Автор:
Светлана Манько