Из-за войны 568 тыс. человек остается без электричества, без газа 242 тыс. человек

Из-за боевых действий в Украине по состоянию на 25 июля около 568 тыс. человек в 739 населенных пунктах остается без электричества. Без газа по состоянию на 25 июля остается 242,4 тыс. украинцев. Об этом сказано в сообщении на сайте Кабинета министров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"По состоянию на 25 июля в Украине из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, остаются обесточенными 739 населенных пунктов, около 578 тысяч потребителей. В частности, в Донецкой области – около 353 тысяч, Луганской – более 128,2 тысячи, Николаевской – 31,2 тысячи, Харьковской – 29,1 тысячи потребителей. Без газоснабжения остаются более 242,4 тысяч абонентов", — сказано в сообщении.

Согласно ему, за прошедшие сутки 24 июля возобновлено электроснабжение около 11,2 тысяч потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий.

В частности, в Донецкой области – 9,9 тысячам, Харьковской – около 1,3 тысячи потребителей.

"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий, выполнения работ по разминированию и возникновения новых повреждений в электросетях", - сказано в сообщении правительства.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины. Так в ночь на 25 июля были обстреляны Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области.