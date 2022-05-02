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Энергетика
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Кабмин отстранил от должности главу "Укргаздобычи" Кобец

Кабмин отстранил от должности главу "Укргаздобычи" Кобец
Елена Кобец

Кабинет министров отстранил Елену Кобец от должности генерального директора государственной газодобывающей компании “Укргаздобыча”. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

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Данным распоряжением было согласовано решение "Нафтогаза" отстранить Кобец от должности гендиректора "Укргаздобычи" и назначить временно исполняющим обязанности гендиректора компании Александра Романюка.

Напомним, слухи  об увольнении Кобец  были еще в конце ноября, однако официально пресс-служба опровергала данную информацию.

Кобец пришла в компанию вместе с Олегом Прохоренко и Вячеславом Чаусом (сейчас глава Черниговской ОГА) в 2015 г. на должность главного юриста "Укргаздобычи". После увольнения Прохоренко и реформирования дивизионной структуры "Нафтогаза" Елена Кобец и Александр Романюк разделили полномочия управления госкомпанией: Кобец назначена генеральным директором УГД, а Романюк — директором дивизиона "Разведка и добыча".

Автор:
Степан Крьока