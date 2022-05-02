Кабмин отстранил от должности главу "Укргаздобычи" Кобец

Кабинет министров отстранил Елену Кобец от должности генерального директора государственной газодобывающей компании “Укргаздобыча”. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

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Данным распоряжением было согласовано решение "Нафтогаза" отстранить Кобец от должности гендиректора "Укргаздобычи" и назначить временно исполняющим обязанности гендиректора компании Александра Романюка.

Напомним, слухи об увольнении Кобец были еще в конце ноября, однако официально пресс-служба опровергала данную информацию.

Кобец пришла в компанию вместе с Олегом Прохоренко и Вячеславом Чаусом (сейчас глава Черниговской ОГА) в 2015 г. на должность главного юриста "Укргаздобычи". После увольнения Прохоренко и реформирования дивизионной структуры "Нафтогаза" Елена Кобец и Александр Романюк разделили полномочия управления госкомпанией: Кобец назначена генеральным директором УГД, а Романюк — директором дивизиона "Разведка и добыча".