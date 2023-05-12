Кабмин предложит Раде присоединить "Магистральные газопроводы" к ОГТСУ

Кабинет министров одобрил законопроект о применении специальной процедуры корпоративной реформы оператора газотранспортной системы Украины. Об этом сообщают Министерство энергетики и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предусматривает присоединение к ООО "ОГТСУ" акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". Вместо этого предлагается новая модель: Минэнерго – Оператор ГТС, с независимым наблюдательным советом и коллегиальным исполнительным органом.

Отмечается, что законопроект направлен на устранение сложной системы управления предприятиями газотранспортной системы, учитывает руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению на госпредприятиях и разработан для выполнения меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским союзом от 16 января нынешнего года.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, корпоративная реформа ОГТСУ усилит эффективность компании и предоставит ей новый толчок для развития.

"Корпоративная реформа ОГТСУ начата с целью применения лучших практик корпоративного управления в системном операторе при содействии Всемирного банка, Секретариата Энергетического сообщества, а также с участием НКРЭКУ и Минэкономики", - добавляют в профильном ведомстве.

Там подчеркивают, что все заинтересованные стороны согласовали концептуальный подход к этой реформе, согласно которому должна быть единая компания, 100% уставного капитала которой должно находиться во владении государства в лице Минэнерго.

Отметим, что в марте исполняющим обязанности гендиректора ОГТСУ по результатам открытого отбора стал Дмитрий Липпа. Предыдущий руководитель – Сергей Макогон - был уволен еще в сентябре 2022 года.