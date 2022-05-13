Кабмин разрешил внеплановые проверки энергокомпаний, снабжающих население

Кабинет министров разрешил на время военного положения возобновить внеплановые проверки в компаниях, предоставляющих украинцам коммунальные услуги, в том числе в сфере энергетики. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"У нас сегодня в повестке дня решение о возобновлении проверок в компаниях, которые предоставляют украинцам коммунальные услуги. В частности, в энергетике. Объясню, почему это решение принято. К сожалению, в правительство поступило уже не одно обращение от украинцев по поводу необоснованных начислений. Поэтому здесь нужно быстро навести порядок", - заявил он.

Как пояснил позже в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, данным решением Кабмин разрешил проводить внеплановые меры государственного надзора (внеплановые невыездные проверки) за соблюдением законодательства и лицензионных условий субъектами хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Решение касается периода военного положения, при этом такие проверки должны будут проводиться по решению Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Указано, что они будут осуществляться при наличии "угрозы отрицательного влияния" на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, на защиту окружающей природной среды или на обеспечение безопасности государства.

Отметим при этом, что накануне Верховная Рада запретила на период военного положения принудительное исполнение решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физлиц.