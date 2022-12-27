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Категория
Энергетика
Дата публикации

Кабмин упростил строительство возвращенных ЛЭП и подстанций

Кабмин упростил строительство возвращенных ЛЭП и подстанций

Кабинет министров упростил строительство линий электропередач и подстанций, исключив требование проведения оценки влияния на окружающую среду для такого строительства. Об этом на своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Приняли на Правительстве решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций. Это поможет быстрее восстановить нашу энергосистему. На время военного положения снимаем требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов. Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины", - написал премьер.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать энергосистему Украины. В настоящее время энергетики работают для ликвидации последствий российских атак, дефицит мощности в энергосистеме сокращается, но продолжает оставаться значительным.

Автор:
Степан Крьока