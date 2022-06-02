Кабмин зафиксировало тарифы на газ для производителей теплоэнергии

Правительство Украины зафиксировало стоимость реализации природного газа для производителей тепловой энергии на уровне 7 420 грн (с НДС) за 1000 куб метров, без учета тарифа на транспортировку газа.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он уточнил, что эта фиксированная цена, в том числе, действует для объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов, управителей многоквартирных домов, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению.

"На сегодня задача номер один – это сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения, то есть 7 420 грн (с НДС) за 1 000 куб метров. Цены на газ для населения должны остаться без изменений в период войны", — подчеркнул Тимошенко.

Напомним, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что правительство сохранит для населения Украины действующие тарифы на электроэнергию и будет способствовать тому, чтобы поставщики не поднимали тарифы на газ.