Кабмин завершил формирование наблюдательного совета "Нафтогаза"

Кабинет министров завершил формирование наблюдательного совета Группы "Нафтогаз". Об этом говорится в сообщении компании.

"Кабинет Министров Украины назначил седьмого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" — представителя государства. Им стал Константин Марьевич. Соответствующее распоряжение №1221-р утверждено 29 декабря 2023 года. Таким образом, формирование наблюдательного совета Нафтогаза полностью завершено", - сказано в сообщении .

В соответствии с действующим уставом "Нафтогаз" количественный состав наблюдательного совета устанавливается Кабинетом Министров Украины и составляет семь членов (четыре независимых и три представителя государства). Большая часть наблюдательного совета была избрана в январе 2023 года.

В соответствии с решением, которое Кабмин принял в конце января 2023 года независимыми членами наблюдательного совета стали бывший старший вице-президент норвежской компании Equinor (Statoil) Анфиннсен Тор Мартин, президент и гендиректор Vermilion Energy Марино Энтони, Хуквей Ричард компании BP и профессор бизнес-школы INSEAD Людо ван дер Хейден.

Представителями государства стали советница премьер-министра Наталья Бойко, которая была членом прошедшего наблюдательного совета и в 2017-2019 году занимала должность заместителя министра энергетики, а также заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма, ранее занимавший должность генерального директора металлургического комбината .

10 февраля 2023 года председателем наблюдательного совета был избран Энтони Марино .