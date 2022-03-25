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Каховская ГЭС продолжает работать в объединенной энергосистеме Украины
Каховская гидроэлектростанция находится под оккупацией, но станция продолжает оставаться в оперативном управлении "Укргидроэнерго" и работает на нужды ОЭС Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Укргидроэнерго" перенастроила производственный процесс под реалии военного времени и стабильно работает.
Среди всех гидроэлектростанций, входящих в структуру "Укргидроэнерго", только Каховская ГЭС находится под оккупацией, о и она продолжает работать на нужды ОЭС Украины.
"Каховская ГЭС управляется нашими гидроэнергетиками. Оккупационные войска сначала пытались не пускать персонал на работу, однако руководство станции уговорило допустить на рабочие места оперативный персонал", - сказал Сирота.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Остальные электростанции, входящие в структуру "Укргидроэнерго", работают по диспетчерскому графику.
Остальные электростанции, входящие в структуру "Укргидроэнерго", работают по диспетчерскому графику.
Напомним, Северо-Крымский канал, город Олешки и Каховская ГЭС перешли под контроль захватчиков. Затем войска РФ пытались захватить Киевскую гидроэлектростанцию, но Вооруженные силы Украины успешно отбили их атаки.