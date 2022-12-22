Киевская ОВА призвала "Укрэнерго" и ДТЭК сделать графики отключения света понятными

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба настаивает, что НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК должны как можно быстрее создать понятные для бытовых потребителей графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.

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Об этом Кулеба заявил в Facebook 22 декабря.

"Укрэнерго" и "ДТЭК" должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет предоставляли справедливо всем жителям Киевщины. Это подчеркивается отдельно", — отметил глава Киевской ОВА.

В громадах Бучанского и Вышгородского районов, части Обуховского и Фастовского районов электроснабжение отсутствовало более 48 часов. По словам Кулебы, ситуация в таких населенных пунктах улучшается.

Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики.

"Отдельно поручено районным военным администрациям и органам местного самоуправления обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры", - подчеркнул глава Киевской ОВА.

Напомним, что накануне Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила, что проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.

До этого Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок операторов системы распределения (облэнерго) зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии. Тогда среди "злостных" нарушителей были и ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" и ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

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