Литва отдала Украине оборудование с вильнюсской ТЭЦ

Литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba передала Украине оборудование вильнюсской третьей теплоэлектростанции (Вильнюсская ТЭЦ 3), которое поможет восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Оборудование будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, и отвечает потребностям оператора системы передачи", – говорит генеральный директор Ignitis Gamyba Аста Сунгайлиене.

Сообщается, что станция была остановлена в 2015 году, поскольку затраты на эксплуатацию были слишком высоки, но компания смогла сохранить полную работоспособность оборудования.

"Станция с общей тепловой и электрической мощностью почти 1000 МВт работала более 30 лет и обеспечивала теплом примерно половину Вильнюса. Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Украине", – добавила она.

Пакет помощи, передаваемый компанией, включает более 300 единиц критического оборудования вильнюсской ТЭЦ 3. Однако, из соображений безопасности информация о названиях, мощности оборудования или электростанции, на которые оно будет передано не разглашается.

14 стран предоставили энергетическое оборудование

Международные партнеры из 14 стран предоставили Украине более 2,3 тысяч тонн энергетического оборудования после возобновления российских атак на энергетику.

184 груза гуманитарной помощи предоставили Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты.

Партнеры передали трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для ремонтов.

Около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределено между 57 энергетическими компаниями, пострадавшими от вражеских атак.

Также литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование для восстановления и поддержки работы поврежденной российскими обстрелами энергосистемы на сумму более 4 миллионов евро.

Атаки РФ нанесли украинской энергосистеме ущерб на $26 млн

В результате последних российских ударов украинская энергосеть получила очень значительные повреждения. Пока что окончательно убытки не подсчитаны, но по предварительным оценкам они составляют не менее 26 миллионов долларов.

Галущенко отметил, что для ремонта Украина ищет необходимое энергетическое оборудование по всему миру и, в частности, в других странах.

Но эти поиски могут оказаться напрасными, если страна не будет иметь достаточно комплексов противовоздушной обороны, чтобы защитить свои энергетические объекты от ракетных атак России и избежать отключений электроэнергии этим летом, ведь с наступлением жары потребление электроэнергии резко возрастет.

Добавим, что энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.