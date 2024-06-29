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Литва передаст Украине третий мощный автотрансформатор
Литовская сторона передаст Украине мощный автотрансформатор, который будет установлен на одном из энергетических объектов, поврежденном вражескими обстрелами.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
Это уже третий сильный трансформатор от литовских партнеров, который поможет усилить устойчивость энергосистемы.
"Литва – надежный друг и партнер Украины, который с первых дней полномасштабной войны поддерживает нас. Я благодарю Дайнюса Крейвиса и весь литовский народ за всю поддержку, которая была оказана и продолжает оказываться украинскому энергосектору", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В ведомстве добавляют, что недавно Литву посетила группа украинских энергетиков из компаний государственного и частного секторов. В ходе визита украинские специалисты осмотрели оборудование на литовских энергетических объектах, которое готовится к передаче и скоро поступит в Украину.
Кроме мощного автотрансформатора также ожидается поступление из Литвы высоковольтных изоляторов, клапанов, поворотных механизмов, насосов, генераторов, трансформаторов, солнечных панелей, инверторов и другого необходимого оборудования.
Всего с марта 2022 года Украина получила от Литвы 77 грузов энергетического оборудования общим весом более 1 433 тонн, среди которых, в частности, два мощных трансформатора.
Литва передаст автотрансформаторы на 4 млн евро
Литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование для восстановления и поддержки работы поврежденной российскими обстрелами энергосистемы на сумму более 4 миллионов евро.
В Литве демонтируют разные подстанции, линейное оборудование и материалы, которые не используются на объектах Litgrid, но находятся в хорошем состоянии.
Отмечается, что литовская и украинская энергосистемы используют одинаковое напряжение, отличающееся от напряжения, которое используется во многих европейских странах. Поэтому трансформаторы и другое подстанционное оборудование, поставляемое Litgrid, подходят для украинской системы передачи электроэнергии.