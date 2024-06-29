Литва передаст Украине третий мощный автотрансформатор

Литовская сторона передаст Украине мощный автотрансформатор, который будет установлен на одном из энергетических объектов, поврежденном вражескими обстрелами.

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Об этом сообщает Министерство энергетики.

Это уже третий сильный трансформатор от литовских партнеров, который поможет усилить устойчивость энергосистемы.

"Литва – надежный друг и партнер Украины, который с первых дней полномасштабной войны поддерживает нас. Я благодарю Дайнюса Крейвиса и весь литовский народ за всю поддержку, которая была оказана и продолжает оказываться украинскому энергосектору", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В ведомстве добавляют, что недавно Литву посетила группа украинских энергетиков из компаний государственного и частного секторов. В ходе визита украинские специалисты осмотрели оборудование на литовских энергетических объектах, которое готовится к передаче и скоро поступит в Украину.

Кроме мощного автотрансформатора также ожидается поступление из Литвы высоковольтных изоляторов, клапанов, поворотных механизмов, насосов, генераторов, трансформаторов, солнечных панелей, инверторов и другого необходимого оборудования.

Всего с марта 2022 года Украина получила от Литвы 77 грузов энергетического оборудования общим весом более 1 433 тонн, среди которых, в частности, два мощных трансформатора.

Литва передаст автотрансформаторы на 4 млн евро

Литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование для восстановления и поддержки работы поврежденной российскими обстрелами энергосистемы на сумму более 4 миллионов евро.

В Литве демонтируют разные подстанции, линейное оборудование и материалы, которые не используются на объектах Litgrid, но находятся в хорошем состоянии.

Отмечается, что литовская и украинская энергосистемы используют одинаковое напряжение, отличающееся от напряжения, которое используется во многих европейских странах. Поэтому трансформаторы и другое подстанционное оборудование, поставляемое Litgrid, подходят для украинской системы передачи электроэнергии.