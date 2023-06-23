МАГАТЭ отправит миссию в пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит пострадавшие от подрыва оккупантами Каховской ГЭС районы, чтобы оценить срочные потребности и разработать долгосрочный план действий.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго после встречи министра энергетики Германа Галущенко и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Многолетний опыт МАГАТЭ будет полезен не только в ликвидации непосредственных последствий подрыва дамбы, но и в долгосрочном восстановлении в сферах здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и питьевой воды, здоровья животных, управлении почвами и водными ресурсами, а также в оценке состояния критически важных объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Кроме того, Галущенко и Гросси обсудили результаты поездки миссии МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую АЭС и текущую ситуацию на станции после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Глава Минэнерго надеется на полную оценку миссией ситуации на АЭС, в частности, о состоянии оборудования и систем управления ядерным объектом.

"Это очень важно, учитывая возможные угрозы, на которые обращает внимание военное на политическое руководство Украины, в частности, относительно намерений россиян осуществить террористический акт на станции", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что украинская разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что страна-агрессор РФ готовится к теракту на Запорожской атомной станции.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

Отметим, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в частности, заминирован пруд-охладитель. Он также напомнил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

МАГАТЭ известно о минировании у пруда-охладителя временно оккупированной Запорожской АЭС. Однако во время визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси никаких мин обнаружено не было.