Минэкономики повысило предельную цену бензина на 0,64 грн/л

Министерство экономики Украины 23 февраля в очередной раз пересмотрело уровень предельных цен на топливо. Ведомство решило повысить предельную стоимость бензинов на 0,64 грн/л, дизельного топлива — на 0,26 грн/литр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минэкономики установило среднюю стоимость бензинов в размере 32,39 грн/литр, дизтоплива – 29,33 грн/литр. Из этих цен сети будут высчитывать предельные цены на топливо на своих АЗС.

При этом максимальная розничная цена на бензины А-92 и А-95 не должна превышать 36,94 грн/литр, на дизтопливо – 34,33 грн/литр.

Напомним, на период действия карантина, который в Украине продлили до 31 марта 2022 года, Кабмин установил с конца февраля предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 5 грн/литр, бензина – не более 4,55 грн/литр.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинцам сообщил, что в стране существенно снижают нагрузку на бизнес. В частности, снижают налог на добавленную стоимость (НДС) на бензин и дизельное топливо.

Речь идет о снижении НДС с 20% до 7%. Такой шаг за последний месяц предприняли ряд европейских стран, в том числе и соседняя Польша, где с 1 февраля НДС на топливо был снижен с 23% до 8%.

Снижение НДС также позволит нивелировать схемы с возвратом НДС, когда топливо продается за наличные, а документы на него продаются отдельно и после используются различными конвертационными центрами.