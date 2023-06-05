Минэнерго о ситуации в энергосистеме: из-за обстрелов в Украине частично обесточены шесть областей

По состоянию на 5 июня более 20 тысяч потребителей в Сумской и Донецкой областях остались без света из-за обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. В частности, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 35 населенных пунктов, без света остались 13,2 тыс. потребителей. Также из-за обстрелов в Сумской области отключено 7,7 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

В то же время в результате предыдущих обстрелов без света остается также часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Минэнерго подчеркнули, что ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильная и контролируемая.

За минувшие сутки осуществлялся экспорт электроэнергии в Молдову - 340 МВт*ч. Коммерческий импорт из Словакии и Молдовы составил 6187 МВт*ч.

За сутки объем газа в хранилищах вырос на 28,9 миллионов кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,6 миллиарда кубических метров, добавили в ведомстве.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что этим летом ситуация с электроэнергией в Украине будет сложной и напряженной, однако энергетики будут делать все необходимое, чтобы не допустить веерных отключений и блекаутов. Отключения света летом возможны, но они не будут связаны с дефицитом электроэнергии.