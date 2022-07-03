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Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети из-за долга за 2014-2016
Министерство юстиции заблокировало счета оператора системы распределения электроэнергии ДТЭК Донецкие электросети из-за задолженности возникшей в 2014-2016 годах. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"29 июня 2022 года счета ОСР ДТЭК Донецкие электросети были арестованы, что блокирует его нормальную работу. Это произошло по инициативе Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины из-за задолженности перед ГП "Энергорынок" в период 2014-2016 гг. Она была сформирована из-за нападения России в 2014 году и за 8 лет так и не была урегулирована государством", — сказано в сообщении.
Согласно ему, из-за блокировки счетов ОСР не сможет проводить ремонты сетей после обстрелов, покупать критически необходимые для этого материалы.
ДТЭК призывает Государственную исполнительную службу и Министерство юстиции Украины разблокировать счета компании и руководствоваться в своих решениях в первую очередь интересами жителей Донецкой области, нуждающихся в электроснабжении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, из-за войны ОСР столкнулись с рядом проблем, среди которых, разрушение инфраструктуры, неплатежи, а также задолженность государства по спецобязательству распределения электроэнергии населению достигшая несколько миллиардов гривен.