Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в украинскую столицу перед запланированным визитом на Запорожскую АЭС, оккупированную армией РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает CNN .

Так, сегодня журналисты телеканала CNN видели членов делегации МАГАТЭ в гостинице в Киеве.

29 августа глава агентства Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что миссия Международного агентства по атомной энергии поехала в Украину. В команду вошли Мариано Гросси и 13 других экспертов из преимущественно нейтральных стран. В составе миссии нет представителей ни США, ни Великобритании.

Основная цель визита – отправиться в ЗАЭС, взять под контроль ситуацию и принять необходимые меры, чтобы обезопасить мир от ядерной угрозы.

Напомним, что в Белом доме считают необходимым полную остановку оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции.