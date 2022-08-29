Миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для поддержки и помощи Запорожской АЭС уже в пути, сообщил глава агентства Рафаэль Мариано Гросси.

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"Настал день, миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи АЭС в Запорожье уже в пути. Мы должны гарантировать безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая состоится на этой неделе", - написал Гросси.

Напомним, несколько дней назад Организация Объединенных Наций собрала группу экспертов, которые должны отправиться как МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. В команду вошли Мариано Гросси и 13 других экспертов из преимущественно нейтральных стран. В составе миссии нет представителей ни США, ни Великобритании.

О миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, основная цель которой – взять под контроль ситуацию на ЗАЭС и принять необходимые меры, чтобы обезопасить весь мир от ядерной угрозы, стало известно еще 26 августа. Сразу после этого Россия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС.

Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.