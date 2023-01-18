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Энергетика
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Миссия МАГАТЭ заработала на Чернобыльской АЭС

Миссия МАГАТЭ заработала на Чернобыльской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 18 января запустило на Чернобыльской АЭС работу своей миссии.

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Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня мною была запущена миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Чернобыле", - отметил он.

По его словам, эксперты МАГАТЭ "будут находиться на всех украинских АЭС с целью оказания жизненно важной помощи в обеспечении ядерной и физической безопасности в эти сложные и ответственные времена".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине.

МАГАТЭ 17 января запустило на Ровенской атомной электростанции работу своей миссии по поддержке и содействию.

Автор:
Нина Комащенко