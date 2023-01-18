- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Миссия МАГАТЭ заработала на Чернобыльской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 18 января запустило на Чернобыльской АЭС работу своей миссии.
Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня мною была запущена миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Чернобыле", - отметил он.
По его словам, эксперты МАГАТЭ "будут находиться на всех украинских АЭС с целью оказания жизненно важной помощи в обеспечении ядерной и физической безопасности в эти сложные и ответственные времена".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине.
МАГАТЭ 17 января запустило на Ровенской атомной электростанции работу своей миссии по поддержке и содействию.